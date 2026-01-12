Iran: Pahlavi, 'non siamo soli, sostegno internazionale arriverà presto'

12 gennaio 2026 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non siamo soli, il sostegno internazionale arriverà presto". Lo ha scritto su X Reza Pahlavi, figlio in esilio dello Scià deposto e uno dei principali leader delle proteste in Iran. Rivolgendosi al popolo iraniano, ha aggiunto: "Presto chiederemo la restituzione del nostro Paese alla Repubblica Islamica. Khamenei e il suo regime hanno subito duri colpi da voi e non dobbiamo permettere loro di riprendersi". Pahlavi ha anche chiesto alle ambasciate e ai consolati iraniani in tutto il mondo di "decorarli con la bandiera nazionale dell'Iran invece che con l'imbarazzante bandiera della Repubblica islamica".