Groenlandia: Von der Leyen, 'fondi Ue per 530 milioni'

Bruxelles, 12 gen. (Adnkronos) - "La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei tra cui il Corriere della Sera. "La sicurezza dell'Artico è di enorme importanza per noi - ha spiegato -Ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato". L'Ue ha "un ottimo rapporto con la Groenlandia. Questo è importante. Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì. Nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni - ha sottolineato - il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l'importanza della sicurezza artica".