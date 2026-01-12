Francia: al via reclutamento nuovo servizio militare nazionale

12 gennaio 2026 a

Parigi, 12 gen. (Adnkronos) - Il governo francese ha lanciato una campagna per reclutare migliaia di giovani che desiderano partecipare al nuovo servizio militare nazionale. Avviato da Emmanuel Macron per "rispondere alle esigenze delle nostre forze armate", il programma di volontariato, rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni, inizierà a settembre 2026 con 3.000 partecipanti che si impegneranno a trascorrere dieci mesi in Francia per uno stipendio mensile lordo di 800 euro, con vitto e alloggio gratuiti. L'obiettivo è raggiungere 10.000 volontari all'anno entro il 2030, e poi 42.500 entro il 2035.

Nel corso di una conferenza stampa, Fabien Mandon, capo di stato maggiore delle forze armate, ha sottolineato la "selettività" del servizio nazionale, i cui criteri principali sono "la motivazione" dei candidati e "le esigenze di professioni specifiche" all'interno delle forze armate francesi. Sarà inoltre obbligatorio un esame medico prima di qualsiasi reclutamento. "La maggior parte dei giovani che saranno selezionati avrà un'età compresa tra i 18 e i 19 anni", ha affermato Fabien Madon, specificando tuttavia che l'esercito è interessato a "giovani che abbiano proseguito gli studi", come "studenti di medicina" o "giovani tecnici e ingegneri".

Aperto a tutti gli adulti fino a 25 anni, il servizio fungerà da "anno sabbatico" prima dell'istruzione superiore. "Ogni giovane avrà un ruolo importante, svolgerà una missione specifica; sarà parte integrante delle nostre forze armate. Sarà pienamente integrato nelle unità", assicura Mandon. I giovani volontari dovranno quindi adattarsi alle regole militari e alla convivenza.