Ex Ilva: Boccia, 'ennesima tragedia sul lavoro, vicini a famiglia lavoratore'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “In una situazione degli stabilimenti dell'Ex Ilva di Taranto già drammatica rispetto alle prospettive lavorative e di sviluppo arriva oggi la notizia, tragica, della morte di un lavoratore. È necessario conoscere al più presto le cause di quanto accaduto. Siamo vicini alla famiglia dello scomparso e ai sindacati che hanno annunciato uno sciopero immediato. Non è tollerabile che all'incertezza del futuro per Taranto e l'Ilva si aggiunga l'ennesima morte sul lavoro”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.