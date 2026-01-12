Ex Ilva: muore operaio a Taranto, sciopero 24 ore in tutti gli stabilimenti gruppo**

12 gennaio 2026 a

Taranto, 12 gen. - (Adnkronos) - Uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, "con articolazioni territoriali" è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil dopo la morte di un lavoratore a Taranto. L'agitazione parte da subito. "In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore", spiegano i sindacati dei metalmeccanici