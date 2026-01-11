Pd: Picierno, 'cambiare linea su Putin? Noi sempre dalla parte della democrazia'

11 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Con colpevole ritardo ho letto l'intervista di Bettini che invita il Partito Democratico a cambiare atteggiamento sul regime di Putin". Lo scrive sui social la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno, proseguendo: "Il caso vuole che io sia in Lituania per una serie di incontri di lavoro e che proprio oggi abbia visitato a Vilnius il museo dell'occupazione sovietica e del Kgb. Ho pianto di fronte a prove di una atrocità che faccio fatica a raccontare e che è durata praticamente fino a ieri qui, fino al 1991".

"Qui i partigiani sono quelli che si sono battuti contro i criminali sovietici e tutti ripetono la stessa cosa: oltre il confine, a pochi km da dove scrivo, non è diverso: è peggio di come era allora. E citano l'inferno di Navalny e dei dissidenti russi, o dei resistenti ucraini, con il rispetto che si deve a dei combattenti per la libertà", aggiunge l'esponente del Pd.

"Io non so come possa Bettini pronunciare quelle parole e dirsi democratico. So però dove stiamo noi, dove sto io: dalla parte della democrazia, della libertà e dell'Europa. Contro i regimi di ieri e quelli di oggi", conclude.