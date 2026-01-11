Iran: Roccella, 'difendere e sostenere libertà donne'

11 gennaio 2026 a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Il coraggio delle donne ha il volto delle iraniane che si battono per le libertà fondamentali, che distruggono i simboli dell'oppressione e lo fanno sotto gli occhi del mondo nonostante si cerchi di oscurare la loro lotta e i rischi ai quali vanno incontro. I loro occhi oggi devono essere i nostri occhi, la loro libertà un'aspirazione che abbiamo il dovere di difendere e sostenere". Lo scrive sui social la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.