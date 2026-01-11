Iran: Magi, 'Italia promuova sanzioni contro responsabili repressione'

11 gennaio 2026 a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - “Non lasciamo nulla di intentato per sostenere il popolo iraniano. Ragazze e ragazzi scendono in strada sapendo che potrebbero non tornare a casa. Sfidano la repressione e le pallottole del regime degli Ayatollah. Chiediamo un intervento multilaterale concreto". Lo dice Riccardo magi segretario di +Europa.

"L'Italia deve lavorare con l'Unione Europea, le Nazioni Unite e gli organismi internazionali promuovendo sanzioni mirate contro i responsabili della repressione, rafforzare il sostegno alle indagini internazionali sui crimini commessi, difendere il diritto all'informazione e offrire protezione a chi è costretto a fuggire", aggiunge Magi.