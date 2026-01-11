Iran: La Russa, 'bene piazza FdI a Milano, fondamentale alzare voce in difesa delle donne'

11 gennaio 2026 a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Plaudo all'iniziativa in programma domani a Milano a sostegno delle donne iraniane. Il sit-in in Piazza San Carlo (San Babila), a quanto mi ha riferito l'onorevole Grazia Di Maggio di FdI, è aperto alle donne di ogni schieramento politico: un segnale importante di unità in un momento in cui è fondamentale alzare la voce in difesa della libertà e dei diritti delle donne in Iran". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social.