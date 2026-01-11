Iran: Fratoianni, 'al fianco del popolo che lotta per la libertà, serve iniziativa diplomatica Ue'

11 gennaio 2026 a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Siamo al fianco del popolo iraniano, dei suoi giovani, che in questi giorni lottano per la propria libertà contro il regime teocratico degli Āyatollāh. Chiediamo che l'Europa faccia tutto quello che può fare sul terreno diplomatico , perché la transizione verso la democrazia sia rapida e pacifica, e perché si fermi lo spargimento di sangue in corso con la repressione attuata dal regime di Teheran". Lo ha detto Nicola Fratoianni all'assemblea regionale di Sinistra Italiana della Lombardia.