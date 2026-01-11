Governo: Schlein, 'Meloni in difficoltà, la partita è già aperta'

11 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è in difficolta da quando abbiamo riunito una colazione progressista in tutte le regioni con vittorie nette e importanti". Lo ha detto Elly Schlein a In onda.

"Che la partita è già aperta non abbiamo bisogno che lo dica Giorgia Meloni, lei sta riconoscendo che la tanto decantata stabilità del governo dipende dal fatto che alle scorse elezioni politiche il nostro campo, sbagliando, si è diviso. Oggi che abbiamo messo insieme le nostre differenze e riunito una coalizione hanno cominciato a dire che questa legge elettorale non è così stabile", ha aggiunto la segretaria del Pd.