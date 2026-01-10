Terremoti: Protezione civile Sicilia, 'nessun danno registrato'

10 gennaio 2026 a

a

a

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto "ha avuto epicentro in mare, al largo della costa ionica della Calabria sud-orientale, in prossimità di Reggio Calabria, a una profondità di circa 64,8 chilometri. L'evento è stato classificato come ML 5.1". Lo rende noto la Protezione civile siciliana. "La scossa, pur essendo di moderata intensità, è stata percepita in un'area piuttosto ampia, in ragione della profondità dell'ipocentro e delle caratteristiche geologiche del bacino ionico, senza tuttavia evidenziare conseguenze rilevanti".

E ancora: "La Sala Operativa Unificata della Regione Siciliana (SOUR) ha effettuato un monitoraggio telefonico presso gli uffici territoriali del Drpc, i comuni e i comandi dei Vigili del Fuoco di Messina, Siracusa e Catania, e non sono pervenute segnalazioni di danni strutturali o situazioni di emergenza". Anche da una puntuale ricognizione operata stamattina dal Servizio Territoriale di Messina del DRPC presso i comuni della fascia Jonica e tirrenica, dove la scossa è stata avvertita maggiormente, non si registrano danni a persone né a cose.