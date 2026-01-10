Sicurezza: Mauri (Pd), 'su militari teatrino indecoroso, assumere Forze Ordine'

10 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Non è certo aumentando i militari in strada che si risponde alla domanda di sicurezza, ma con le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine. In queste ore la Lega ha aperto una polemica contro il ministro della Difesa e contro Fratelli d'Italia per aumentare i militari per le strade. Se invece di litigare a mezzo stampa avessero messo in manovra i soldi per le assunzioni straordinarie delle Forze dell'Ordine avrebbero fatto un piacere a tutti e ci avrebbe risparmiato questo teatrino indecoroso". Lo afferma Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Pd.

"Mentre la presidente Meloni fa i soliti proclami inutili -aggiunge- scopriamo che a fine 2025 gli organici della Polizia di Stato si sono ulteriormente ridotti di 1.500 unità rispetto all'anno precedente. Segnando un sottorganico di quasi 13.000 agenti: un minimo storico inaccettabile”.