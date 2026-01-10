Report: Donzelli, 'vergognosa richiesta M5S epurazione Cerno'

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "È vergognosa la richiesta di epurazione dalla Rai formulata dai Cinquestelle nei confronti del direttore del Giornale Tommaso Cerno: la sua colpa sarebbe quella di aver fatto esplodere con un'inchiesta giornalistica il caso Bellavia, un consulente di Report responsabile di numerosi dossieraggi. Capiamo che il loro parametro di libertà di stampa sia quello del loro amico Maduro in Venezuela, ma ci dispiace deluderli: in Italia non funziona così”. Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia.