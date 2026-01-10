Molise: vertice centrodestra, potenziare azione di governo

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - I segretari regionali dei partiti della coalizione del centrodestra del Molise si sono riuniti oggi a Roma, "per fare il punto sull'azione politico istituzionale di metà legislatura e potenziare le attività di governo del territorio, mediante iniziative legislative che incidano in modo significativo sulla soluzione delle maggiori problematiche. Tra i vari argomenti -si legge in una nota congiunta diffusa al termine della riunione- si sono analizzate le questioni inerenti al decreto Milleproroghe e si è discusso delle iniziative da adottare sull'imminente referendum sulla giustizia".