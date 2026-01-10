Mo: Malan, 'chi attacca giornalista Sorrentino ha qualcosa da nascondere'

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia difende con forza e senza distinguo ideologici la libertà di stampa. Per questo ritengo doveroso, a nome di tutti i senatori di Fratelli d'Italia, esprimere solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, vittima di insulti e intimidazioni durante la manifestazione dei pro-Pal in corso a Milano. La sua ‘colpa', secondo i feroci contestatori, sarebbe quella di indagare, da valente giornalista quale è, sul fondamentalismo islamico presente in Italia. Costoro, evidentemente, devono avere qualcosa da nascondere”. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.