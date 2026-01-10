Mo: La Russa, 'solidarietà a giornalista Sorrentino, libertà stampa pilastro democrazia'

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Esprimo vicinanza e solidarietà alla cronista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, per l'aggressione subita a Milano da parte di manifestanti pro Pal. Condanno con fermezza insulti, intimidazioni e ogni violenza nei confronti di chi ha l'importante compito di fare informazione. La libertà di stampa è pilastro insostituibile in ogni democrazia". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.