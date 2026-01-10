Mo: Fontana, 'piena solidarietà a Sorrentino e vicinanza a Il Giornale'

10 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Esprimo la mia piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, bersaglio di gravi insulti e intimidazioni da parte di alcuni partecipanti al corteo di Milano. Condanno con fermezza simili attacchi e le parole di odio pronunciate. La libertà di stampa è un principio irrinunciabile della nostra democrazia e deve essere sempre tutelata. Alla redazione de 'Il Giornale' va la mia vicinanza". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.