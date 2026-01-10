Milano-Cortina: Barzotti (M5S), 'chiarezza su morte vigilante'

10 gennaio 2026 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “La morte di Pietro Zantonini, il vigilante 55enne che ha perso la vita sul lavoro la notte dell'8 gennaio mentre lavorava in un cantiere dei Giochi di Milano-Cortina, ci riempie di tristezza. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore e auspichiamo che sia fatta subito chiarezza sull'accaduto. Apprendiamo infatti che, proprio con i suoi famigliari, l'uomo si sarebbe più volte lamentato delle sue condizioni di lavoro, con l'assenza di adeguate tutele. Condizioni che, purtroppo, attanagliano molti addetti alla vigilanza, a iniziare da salari bassissimi. Intervenire su ciò è quantomai urgente”. Lo afferma la deputata M5S Valentina Barzotti, componente della commissione Lavoro.