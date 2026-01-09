Venezuela: liberati giornalista Biagio Pilieri e candidato presidenziali Enrique Marquez

09 gennaio 2026 a

Caracas, 9 gen. (Adnkronos) - E' stato liberato il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, titolare di passaporto italo-venezuelano, che dall'agosto 2024 era detenuto nel carcere di massima sicurezza El Helicoide. Lo ha confermato su X il Sindacato Nazionale dei Lavoratori della Stampa del Venezuela. Nello stesso video viene testimoniata la liberazione anche di Enrique Márquez, ex candidato presidenziale della sinistra non chavista. Márquez era stato incarcerato dopo aver contestato la regolarità delle elezioni del 2024.