Usa: Meloni, 'Trump? Su molte cose non sono d'accordo, diritto internazionale va difeso'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Su Trump ci sono molte cose sulle quali io non sono d'accordo, l'ho detto, lo ribadisco. Penso per esempio che il tema del diritto internazionale sia invece qualcosa che va ampiamente difeso. Penso che quando saltano le regole del diritto internazionale siamo tutti chiaramente molto più esposti. E quindi sì, quando non sono d'accordo lo dico, lo dico a lui, non ho neanche difficoltà e penso che se parlaste con i miei partner lo sapreste molto bene anche voi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.