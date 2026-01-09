Ue-Mercosur: Provenzano, 'Meloni dice sì e Lega dice no, c'è ancora una maggioranza?'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Finalmente l'Ue ha dato il via libera all'accordo con il Mercosur, che in tempo di dazi e nel momento in cui Trump rispolvera la dottrina Monroe e guarda al Sud America come il 'cortile di casa' assume un valore che va molto oltre la dimensione commerciale. Nonostante la pantomima delle scorse settimane, il governo italiano ha approvato l'accordo e Meloni ha assicurato che la destra è compatta. Nell'Italia immaginaria raccontata in conferenza stampa, non si è accorta che nel frattempo la Lega ha annunciato il suo voto contrario in Parlamento. C'è ancora una maggioranza?". Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.