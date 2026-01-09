Ue-Mercosur: Procaccini a Hayer, 'Meloni difende interessi agricoltori italiani'

09 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Cara Valerie, Giorgia Meloni è stata eletta dagli italiani, non dai francesi. Ha il dovere di curare gli interessi dei suoi compatrioti, compresi gli agricoltori. E lo sta facendo bene, a giudicare dai risultati ottenuti in difesa dell'agricoltura nazionale e dal gradimento crescente del popolo italiano nei confronti della loro Presidente. Non credo che si possa dire lo stesso del popolo francese nei confronti di Macron. Sbaglio?”. Lo scrive sulle sue pagine social l'Europarlamentare dí Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, replicando al presidente del gruppo a Renew Europe al Parlamento europeo Valerie Hayer che in un posto ha difeso il no di Macron al Mercosur