Ue-Mercosur: Marattin, 'finalmente via libera Italia'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Finalmente! Il Partito Liberaldemocratico da diversi mesi aveva lanciato la campagna 'Giorgia firma!' per quanto concerne l'approvazione dell'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Anche se con ritardo, anche se facendo nuove concessioni al già-molto-sussidiato settore agricolo, finalmente stamattina è arrivato il via libera dell'Italia. Viva il libero scambio, viva l'Europa fondata sul dialogo e le relazioni commerciali con il resto del mondo”. Così il deputato e segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, in una nota.