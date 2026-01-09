Ue-Mercosur: Boccia, 'Lega dice no a accordo, maggioranza non è seria'

09 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La Lega ha appena affermato che non dara il suo sì al Mercosur, l'accordo commerciale a cui ha dato il suo ok il governo italiano. Oggi Giorgia Meloni ha affermato che il governo è compatto e la sua maggioranza non è una caserma. Concordiamo sul fatto che non sia una caserma, visto il caos che vi regna. Ma certamente non è nemmeno una seria maggioranza di governo, visto che la Lega, ancora una volta, prende le distanze dalle scelte di FdI e FI”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.