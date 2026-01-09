Ucraina: Magi, 'su Kiev e Groenlandia Meloni appalta politica estera a Trump'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Su Ucraina e Groenlandia Giorgia Meloni fa finta di non capire e continua a eludere il punto: di fronte alle mire imperialiste di Putin e alla spregiudicatezza di Trump occorre costruire tutta l'Europa che manca, quella della difesa, della politica estera e dell'energia. Bisogna farlo innanzitutto nell'interesse dell'Italia. Ma questo governo ha deciso di appaltare la politica estera agli Stati Uniti, anziché rilanciare l'integrazione politica europea a partire dal superamento del diritto di veto”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, commentando la conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni.