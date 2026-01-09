Svizzera: prossima settimana sarà eseguita autopsie sulle due vittime milanesi

09 gennaio 2026 a

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - Verranno eseguite la prossima settimana le autopsie delle due vittime milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, morte nel rogo di Crans-Montanà. Il pubblico ministero di Milano Carlo Scalas, che ha disposto il blocco delle salme, si occuperà delle richieste degli approfondimenti sul decesso dei due sedicenni, atti che confluiranno nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo e incendio. Al momento è l'unico atto di indagine che è stato affidato alla Procura guidata da Marcello Viola.