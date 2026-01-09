Svizzera: Meloni, poi Schlein e altri big salutano parenti vittime al termine della funzione

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen (Adnkronos) - Tutti i leader presenti nella chiesa dei santi Ambrogio e Carlo al Corso, a partire da Giorgia Meloni, hanno salutato i parenti delle vittime di Crans-Montana presenti alla funzione. La premier è stata la prima, facendosi accompagnare dall'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmeri Sandulli. A seguire hanno salutato i familiari delle vittime, che occupavano l'area di fianco all'altare, anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Alfredo Mantovano e poi anche Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Quindi, prima di lasciare la chiesa, la premier Meloni ha scambiato i saluti con tutti i leader delle opposizioni Schlein, Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Strette di mano e saluti tra i big presenti anche con Arianna Meloni, che ha seguito la funzione con Giovanni Donzelli qualche fila indietro.