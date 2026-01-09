Svizzera: Mattarella interviene a cerimonia in memoria vittime Crans-Montana

09 gennaio 2026 a

Zurigo, 9 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a capodanno a Crans-Montana. La commemorazione è iniziata con i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera, seguiti da un minuto di silenzio, ed è terminata con la deposizione di una rosa in onore delle vittime e dei feriti.

Al suo arrivo in Svizzera, il Capo dello Stato si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage. Mattarella si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione civile.

"Sono venuto qui per ringraziarvi -ha affermato il Presidente della Repubblica- e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi".