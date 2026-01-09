Sicurezza: Meloni, 'al lavoro ma anni lassismo non facili da cancellare, ora si cambia passo'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza in tre anni, anni di lassismo non sono facili da cancellare ma i risultati per me non sono sufficienti. Questo deve essere l'anno in cui si cambia passo sulla sicurezza, in cui si fa ancora di più. Ma voglio rivendicare, abbiamo lavorato molto, sono state moltissime le iniziative varate". Lo ha detto Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno.