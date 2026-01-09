L.elettorale: Magi, 'Meloni vuol andare avanti a colpi di maggioranza'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Se la retorica è quella di Atrjeu, possiamo ben dire che oggi nella conferenza stampa di Giorgia Meloni ha vinto il nulla. Sul piano interno, l'unica notizia data è che il governo è pronto ad andare avanti a colpi di maggioranza sulla legge elettorale, magari anche apponendo la questione di fiducia, approvandone una che avrebbe l'effetto opposto rispetto a quanto annunciato dalla premier in conferenza stampa: non dare forza al voto popolare, bensì togliere potere di scelta ai cittadini, visto che non ci sarebbero collegi, non ci sarebbero preferenze, non ci sarebbe doppio turno ma solo liste bloccate e un premio di maggioranza che non esiste in nessuna democrazia al mondo e che trasformerebbe una minoranza nel Paese in una forte maggioranza in Parlamento. Alla faccia del tanto decantato 'popolo'”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.