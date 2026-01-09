L.elettorale: Avs, 'non si fa con pistola sul tavolo'

09 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Sembra una apertura ma è una chiusura totale. La presidente Meloni nella sua conferenza stampa annuale ha detto che sulla legge elettorale c'è il confronto con tutte le forze politiche ma che alla fine deciderà la maggioranza in parlamento. Così è come discutere con una pista posata sul tavolo, se davvero vogliono costruire un testo condiviso lascino da parte minacce e si aprano ad un confronto vero nell'ambito del rispetto della Costituzione”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.