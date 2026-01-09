Governo: Furfaro, 'Meloni esca da palazzi'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Meloni è tornata davanti alle telecamere e ha raccontato, ancora una volta, un Paese che non esiste. Diceva che con lei tutti sarebbero stati meglio, che lei era 'il popolo' contro le élite. Che il suo governo avrebbe rimesso al centro gli italiani. Ma oggi, per oltre due ore, ha parlato di tutto tranne che della vita delle persone". Così su Facebook Marco Furfaro, responsabile Welfare nella segreteria nazionale Pd.

"Ha negato l'aumento delle tasse mentre la pressione fiscale è ai massimi da dieci anni. Ha raccontato che il potere d'acquisto è salito mentre ogni giorno gli italiani fanno i conti con stipendi ridicoli. Non ha mai pronunciato una parola: sanità".

"Perché mentre lei parla, aumentano le persone in povertà e milioni di persone rinunciano a curarsi. Perché mentre lei sorride, le liste d'attesa diventano infinite. Presidente Meloni, esca dai palazzi. Scenda dove vivono davvero le persone. Venga a guardare chi rinuncia a curarsi, chi aspetta mesi una visita, chi lavora e resta povero, chi non arriva alla fine del mese nonostante le promesse. Perché il Paese che racconta nelle conferenze stampa non è quello in cui vivono milioni di italiani. E prima o poi dovrà fare i conti non con la propaganda, ma con la realtà".