Governo: Bonelli, 'Meloni prestigiatrice per nascondere crisi sociale ed economica'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontano un'Italia che non coincide con la realtà sociale ed economica del Paese. Sull'occupazione, il governo si aggrappa ai dati Istat sulla disoccupazione formale, ma nasconde il dato più allarmante: 12,4 milioni di inattivi tra i 15 e i 64 anni, pari al 33,5% della popolazione in età lavorativa, in larga parte donne. Un terzo del Paese ha rinunciato a cercare lavoro. Altro che successo. Intanto il potere d'acquisto delle famiglie continua a ridursi, i salari restano bassi, la produzione industriale cala e la crescita è debole". Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Sul piano casa siamo di fronte all'ennesimo annuncio: promettere 100mila alloggi in dieci anni non affronta l'emergenza abitativa che colpisce oggi studenti, lavoratori e famiglie. Senza risorse e tempi certi, sono solo proclami. Grave anche l'ambiguità sulla politica internazionale. Meloni continua a non condannare con chiarezza le azioni di pirateria internazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dalla Groenlandia al Venezuela. Dietro queste tensioni c'è il petrolio, ed è per questo che questa destra è ostile alla transizione ecologica".

"Si richiama il diritto internazionale, ma lo si applica a geometria variabile. Si attacca la sinistra sul Venezuela con slogan ideologici, mentre si ignorano interessi energetici e geopolitici. Sull'Ucraina si parla di deterrenza, ma nella maggioranza crescono ambiguità che indeboliscono la credibilità dell'Italia. Questo governo sostituisce la verità con la propaganda. All'Italia servono giustizia sociale, pace e transizione ecologica, non autocelebrazioni".