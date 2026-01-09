Casa: Majorino (Pd), 'Meloni prende in giro italiani, investa subito 4 mld per interventi'

09 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La Presidente Meloni ha annunciato un Piano Casa pronto "nelle prossime settimane" a cui sta lavorando con il ministro Salvini che porterebbe a 'centomila alloggi nei prossimi dieci anni'. La cosa appare davvero incredibile nonché molto sotto la soglia delle necessità a fronte dell'emergenza abitativa che investe il Paese". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa nella segreteria nazionale del Pd.

"Il governo Meloni, infatti, attraverso gli atti realizzati ha sin qui praticamente azzerato i fondi a sostegno dell'affitto e della cosiddetta 'morosità incolpevole' e non ha pensato ad alcun tipo di investimento nè per interventi riguardanti proprio gli 'alloggi a prezzi calmierati' nè per lo scandalo rappresentato dalle oltre centomila case popolari vuote e bisognose di interventi di ristrutturazione e riqualificazione".

"In altre parole il Piano Case ipotizzato dopo più di tre anni dal governo Meloni si presenta come debole e nemmeno finanziato, a meno che il governo non faccia riferimento ai fondi ottenuti su scala europea dalla maggioranza che sostiene la Commissione (fondi significativi ma comunque non adeguati pe rispondere alle necessità). In altre parole siamo di fronte ad una vera presa in giro degli italiani. Noi proponiamo di investire immediatamente 4 miliardi per realizzare interventi volti a riqualificare le case popolari inutilizzate e a dare vita ad interventi a sostegno dell'affitto. Misure che il governo sta incredibilmente ignorando".