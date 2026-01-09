Carceri: Meloni, 'Parlamento approvi misura per detenuti in comunità tossicodipendenti'

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "E' importante che il Parlamento proceda velocemente nella approvazione del provvedimento del governo per favorire il trasferimento in comunità dei detenuti tossicodipendenti, questo può aiutare ad abbassare la pressione carceraria e dare la possibilità di un recupero reale ai detenuti che possono avere una speranza migliore per il futuro". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.