Mafia: madre piccolo Di Matteo, 'i Brusca visti a San Giuseppe Jato, non devono più venire'**

San Giuseppe Jato (Palermo), 9 gen. (Adnkronos) - "Io so che i signori Brusca vengono a San Giuseppe Jato. Signor sindaco, si deve impedire a queste persone di venire a San Giuseppe Jato. Qua non devono venire. Non ci devono mettere piede. Mai. Sono stati visti in paese, non deve succedere". E' l'appello lanciato alle istituzioni da Franca Castellese, la madre del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso e sciolto nell'accido 30 anni fa da Giovanni Brusca. L'appello è arrivato al termine della cerimonia di commemorazione per ricordare il bambino, proprio nel luogo in cui è stato sciolto nell'acido a San Giuseppe Jato (Palermo).