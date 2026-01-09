Governo: Meloni, 'se capo gabinetto Caputi spiato lo dirà magistratura, certo non l'ho spiato io'**

09 gennaio 2026 a

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il mio capo di gabinetto ha denunciato perché ritiene di essere stato spiato. Su questo chiaramente c'è una lavoro della magistratura e la magistratura ci dirà. Se Caputi è stato spiato oppure no, chiaramente difficilmente lo posso aver fatto spiare io, atteso che è il mio capo di gabinetto e quindi forse spiare il mio capo di gabinetto equivarrebbe a spiare direttamente me stessa. Però una cosa gliela dico: le informazioni sensibili su Gaetano Caputi sono state pubblicate dal vostro giornale. Secondo Gaetano Caputi, quelle informazioni sensibili non sono reperibili su fonte aperta. Forse vuole dire lei qualcosa a me su questa vicenda". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, rispondendo ad una domanda della giornalista de 'Il Domani'.