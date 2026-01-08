Usa: Mamdani, 'donna uccisa a Minneapoilis orribile, anno pieno di crudeltà'

08 gennaio 2026 a

a

a

Washington, 8 gen. (Adnkronos) - "Le notizie che arrivano da Minneapolis sono orribili. Questo è uno degli aspetti di un anno pieno di crudeltà, e sappiamo che quando gli agenti dell'Ice attaccano gli immigrati, attaccano ognuno di noi in tutto il Paese". Lo ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani, commentando l'uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell'Ice. "Questa sarà sempre una città che difende gli immigrati in tutti e cinque i distretti - ha aggiunto - Ho chiarito a tutti i membri dell'amministrazione cittadina, incluso il New York City Police Department, che rispetteremo le politiche delle città rifugio. Le rispetteremo".

Da parte sua, la deputata membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha definito l'Ice un'"organizzazione paramilitare anti-civile. Quello che abbiamo visto è un criminale... un criminale che ha ucciso una donna e le ha sparato alla testa mentre cercava di scappare per salvarsi la vita. Quello a cui abbiamo assistito è la manifestazione del peggior incubo di ogni americano".

Il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato: "La Segretaria della sicurezza interna Kristi Noem è una bugiarda sfacciata e non ha alcuna credibilità. L'agente mascherato dell'Ice che ha premuto il grilletto dovrebbe essere indagato penalmente con tutta la severità della legge per aver agito con depravata indifferenza verso la vita umana". Il senatore senior di New York Chuck Schumer ha aggiunto: "Gli agenti del Department of Homeland Security non dovrebbero pattugliare i nostri quartieri come una forza di occupazione: la loro presenza crea solo caos e costa vite umane".