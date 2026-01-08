Ucraina: Zelensky, 'Mosca non ha giustificazioni attacchi a rete elettrica, vuole spezzarci'

08 gennaio 2026 a

a

a

Kiev, 8 gen. (Adnkronos) - Mosca non ha giustificazioni per gli attacchi che compie alla rete elettrica e contro altre infrastrutture. La pensa così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un post su X ha scritto che "squadre di riparazione e tutti i servizi che da ieri sera stanno lavorando per ripristinare l'elettricità, il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico nelle regioni di Dnipro e Zaporizhzhia. Ad oggi, la fornitura di energia elettrica nella regione di Zaporizhzhia è stata ripristinata e funziona nei tempi previsti. Nella regione di Dnipro, i lavori proseguono: a Dnipro, Kamianske, Kryvyj Rih, Nikopol, Pavlohrad e in altre città e comunità. Sono state impiegate tutte le risorse, le attrezzature e i servizi necessari per affrontare la situazione. Ho incaricato il Primo Ministro ucraino Yuliia Svyrydenko di fornire tutto il supporto necessario alle autorità locali".

"E' importante che i nostri partner in tutto il mondo rispondano a questo deliberato tormento del nostro popolo da parte della Russia - ha aggiunto il capo dello Stato - Non c'è assolutamente alcuna giustificazione militare per tali attacchi al settore energetico e alle infrastrutture che lasciano le persone senza elettricità e riscaldamento durante l'inverno. Questa è la guerra della Russia specificamente contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina: un tentativo di spezzare l'Ucraina. Ecco perché il sostegno alla nostra resilienza e tutte le forme di assistenza al nostro Stato devono funzionare a pieno regime. Le discussioni diplomatiche non possono essere un pretesto per rallentare la fornitura di sistemi e attrezzature di difesa aerea che contribuiscono a proteggere vite umane. Stiamo lavorando con i nostri partner per garantire una risposta adeguata".