Sicurezza: Serracchiani, 'governo diviso su militari in città'

08 gennaio 2026 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sull'impiego dei militari il Governo e la maggioranza sono sempre più spaccati, perché il vero oggetto del contendere sono i segnali che si vogliono mandare alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Nel giorno in cui Piantedosi magnifica i risultati del Governo, per la Lega è chiaramente un pretesto chiedere più militari nelle città. Noi invece chiediamo più forze dell'ordine, che i ranghi dell'organico siano riempiti, che il personale non si disperda inutilmente a vigilare confini battuti dalla neve. Adesso che governa, la destra ha la possibilità di assumere e dare dignità alle forze dell'ordine, e invece si umiliano al contempo militari e polizia di Stato". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, replicando al senatore e segretario della Lega Fvg, Marco Dreosto, che ha chiesto di "aumentare la presenza dei militari nelle nostre città".

"Quando ha governato - ricorda la deputata - il Pd ha mantenuto l'operazione Strade sicure ma non abbiamo mai pensato di utilizzarla a discapito della difesa nazionale né che i militari possano sostituire le forze dell'ordine".