Sicurezza: Renzi a Piantendosi, 'state prendendo in giro gli italiani'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Non hanno fallito le forze dell'ordine ma lo Stato e il vostro governo. Signor ministro, non le sembra che dalla fuffa del decreto rave alla barzelletta dei centri in Albania, state prendendo in giro gli italiani? Vi riempite la bocca di slogan ma non riuscite a garantire la certezza della pena". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel question time al Senato con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla sicurezza.