Referendum: Ceccanti, 'lunedì a Firenze con la Sinistra che vota Sì'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Penso che non debba sfuggire a nessuno la progressiva estensione delle adesioni in quantità e qualità all'iniziativa promossa Lunedì a Firenze da Libertà Eguale Toscana. Oltre al nucleo originario degli aderenti dell'Associazione regionale e nazionale, tra cui alcuni primi promotori del Partito Democratico (Enrico Morando, Giorgio Tonini, Michele Salvati, Claudia Mancina, Claudio Petruccioli, Enzo Bianco, Carlo Fusaro, Paolo Giaretta, Magda Negri) al presidente emerito della Corte costituzionale Augusto Barbera, troviamo esponenti di tutto l'arco delle forze del centrosinistra favorevoli al Sì: Benedetto Della Vedova (Più Europa), Raffaella Paita e Massimo Ungaro (Italia Viva), Giada Fazzalari (direttrice de L'Avanti, organo del Psi)”. Lo dichiara Stefano Ceccanti, vice-presidente di Libertà Eguale.