Calcio: Zoff, 'polemiche su arbitri? Si fischia troppo...'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Troppi errori arbitrali in Serie A, come per esempio lamenta Maurizio Sarri? "Mah, soffrono in tanti, su tanti campi si esagera per ogni 'falletto'. Ma non voglio entrare nel merito delle vicende della Lazio", risponde all'Adnkronos Dino Zoff. Un'imprecisione dei fischietti che tocca tutti i club, quindi: "sì, perché si fischia troppo su tutto. E quando si fischia tantissimo è facile fischiare o non fischiare con la stessa tranquillità. Questo è il problema grosso".