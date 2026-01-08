Calcio: De Santis, 'Aia allo sbando, arbitri non dirigono partita ma aspettano decisioni Var'**

08 gennaio 2026 a

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "L'Aia è completamente allo sbando, si devono cambiare i vertici e ripartire da zero. La mancanza di una classe dirigente valida si ripercuote inevitabilmente sulla qualità degli arbitraggi che vediamo nel nostro campionato". Così all'Adnkronos Massimo De Santis, commentando l'ennessimo turno di campionato in cui i fischietti italiani sono finiti nell'occhio del ciclone. "Bisogna prender atto che la qualità degli arbitraggi sta peggiorando -sottolinea l'ex arbitro-. Con il Var si è stravolto un po' tutto, non si hanno più certezze. Il problema non è l'aiuto tecnologico agli arbitri ma la sua applicazione. A me sembra che questa classe arbitrale abbiamo smesso di dirigere le partite ma si limiti ad aspettare le decisioni dell'arbitro che sta in sala Var, si è tolto la responsabilità di prendere la decisione. Io non capisco più chi arbitra bene e chi male e il problema maggiore è che le società, i giocatori e gli allenatori hanno perso fiducia verso i direttori di gara, mi sembrano spaesati perché una domenica si applica il regolamento in un certo modo, l'altra domenica in un altro".