Tv: Signorini sentito dai pm a Milano, 'non ho commesso nessuna violenza' (2)

(Adnkronos) - Signorini è entrato in Procura a Milano intorno alle ore 10 ed è uscito alle 14, ma la deposizione è stata interrotta per un breve blackout che ha impedito di stampare il verbale. I giornalisti sono stati tenuti lontani dalla sala dell'interrogatorio, quindi il conduttore televisivo ha lasciato il Palazzo di giustizia da un'uscita laterale.

Ai magistrati e al personale della Squadra mobile che lo hanno ascoltato è apparso combattivo, ha risposto con forza e precisione alle accuse e ha elencato elementi per la sua difesa. Un racconto che ora andrà verificato e approfondito proprio a partire da quella che sarà la versione che Medugno fornirà molto presto agli inquirenti.

Dopo la vicenda fatta esplodere da Fabrizio Corona, indagato per revenge porn, Signorini si è autosospeso da Mediaset mentre resta al timone della rivista Chi.