Milano: cicliste morte su ciclabili, giudice 'piste corrette'

07 gennaio 2026 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Incroci con piste ciclabili correttamente segnalate. E' questa, in sintesi, la motivazione che ha portato, lo scorso 17 dicembre, il giudice di Milano Alberto Carboni ad assolvere l'assessore comunale Marco Granelli dalle accuse di omicidio stradale in concorso per presunte irregolarità nella progettazione e nella realizzazione delle piste ciclabili dove hanno perso la vita due donne. Granelli e gli altri imputati rispondevano della morte di Veronica D'Incà, 38 anni, che stava pedalando su una ciclabile in viale Brianza quando è stata investita da un camion il primo febbraio 2023. L'altro episodio riguardava la morte di Cristina Scozia avvenuta il 20 aprile 2023. La 39enne stava svoltando su corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, quando è stata travolta da una betoniera.

In entrambi i casi per il giudice, l'incrocio "non presenta nessuna criticità peculiare", e inoltre bisognerebbe dimostrare che chi era alla guida abbia compiuto una manovra non consentita "perché indotto in errore dalla segnaletica asseritamente confondente". In entrambi i casi, inoltre, "l'incrocio non è stato teatro di una sinistrosità sopra la media né prima, né dopo l'incidente" e "non vi sono stati fatti che avessero rivelato una pericolosità peculiare o che avessero manifestato la palese inadeguatezza della segnaletica apposta. Né, per quanto costa, nei due anni successivi si sono verificati incidenti con dinamica analoga". La carreggiata "garantisce un'ottima visibilità e la presenza di una pista ciclabile nel tratto precedente l'incrocio è già di per sé un monito che dovrebbe mettere sull'avviso il conducente che si accinge a svoltare a destra circa la necessità di accertarsi dell'assenza di velocipedi che intendono procedere dritti".

A fronte di queste premesse, "non si condivide l'assunto secondo cui il Comune di Milano avrebbe avuto l'obbligo - pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa in tal senso e di particolari situazioni di allarme derivanti dal caso concreto - di predisporre un semaforo con tempistica specializzata" dato che le problematiche dei due incroci diventati mortali "non differiscono da quelle che contraddistinguono tutte le migliaia di incroci sul territorio nazionale dove si riscontra la medesima condizione di viabilità".

L'inserimento di un tempo semaforico autonomo per le biciclette in centinaia (se non in migliaia) di incroci analoghi "aumenterebbe in modo esponenziale i tempi di percorrenza. Una simile conseguenza non può però prescindere da valutazioni discrezionali, le quali non possono essere compiute in sede giudiziaria, essendo invece riservate alle più indicate sedi politiche e amministrative" evidenzia il giudice Carboni. Quanto alle accuse contestate all'assessore "stante l'assenza di violazione di regole cautelari relative all'attività organizzativa o decisionale a lui ascrivibile, Marco Granelli poteva legittimamente confidare che gli uffici tecnici a cui era stata affidata la pratica si sarebbero conformati - come effettivamente è stato - alle regole precauzionali specifiche e ai più generali canoni di diligenza, prudenza e perizia".