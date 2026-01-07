Antisemitismo: Lombardo (Azione), 'sì a ddl Delrio entro Giorno della Memoria'

07 gennaio 2026 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "L'incardinamento in Commissione Affari Costituzionali del Senato del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Delrio e sottoscritto anche dai senatori di Azione, e l'individuazione di una data per completare il ciclo di audizioni di esperti rende ora possibile accelerare l'iter legislativo per la discussione e l'approvazione del provvedimento in vista della Giornata della Memoria”. Lo scrive in una nota il senatore di Azione, Marco Lombardo.

“Per parte nostra – osserva Lombardo – auspichiamo che il Senato possa discutere e approvare il disegno di legge entro il 27 gennaio, 'Giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto' e riteniamo che il via libera di almeno una camera entro quella data rappresenterebbe un segno di responsabilità da parte dell'intero Parlamento italiano, anche tenendo conto della recrudescenza di episodi di violenza nei confronti delle comunità ebraiche in prossimità di una data così significativa”.