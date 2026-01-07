Roma: Schlein, 'intimidazione a Cgil di gravità inaudita, urgente alzare la guardia'**

07 gennaio 2026 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Quanto accaduto a Primavalle è inaccettabile. Esplodere colpi di arma da fuoco contro la sede di un sindacato è un gesto di gravità inaudita: voglio esprimere solidarietà al segretario nazionale Cgil Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola. Ma di fronte a gesti simili è urgente anche alzare la guardia: i sindacati sono uno dei presìdi della democrazia a difesa dei diritti e della legalità, nessuna intimidazione ne depotenzierà il valore”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.