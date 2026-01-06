Trieste: Zan, 'da sindaco atto disgustoso, Meloni si dissoci'

06 gennaio 2026 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Raffigurare Elly Schlein in veste di Befana, come ha fatto sui social il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, non è satira: è un atto disgustoso e sessista. È l'ennesimo attacco personale e offensivo contro una donna che guida il principale partito di opposizione ed è ancora più indegno se a portarlo è chi ricopre un ruolo istituzionale". Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.

La segretaria del Partito democratico fa politica sui contenuti mentre la destra, quando non ha argomenti, sceglie l'insulto personale e il dileggio. Giorgia Meloni, sempre pronta a indignarsi per ogni parola che la riguarda, prenda le distanze da questo attacco. Davanti al sessismo non esistono ambiguità possibili: il silenzio non è accettabile”.